Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde bir vatandaşın büyükbaş hayvan satışıyla ilgili 243 bin lirasını dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, takip ve araştırmaların ardından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi başka bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.