Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

04.08.2022 12:44
Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir büfeye pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 6 çocuk babası Ömer Tamer hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir büfeye pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 6 çocuk babası Ömer Tamer hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesi'nde Havalimanı yolu üzerindeki bir büfede gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Ömer Tamer'in (38) satın aldığı taksi plakasından dolayı anlaşmazlık yaşadığı bir grup dün gece saatlerinde büfeye geldi. Büfede ilk olarak Tamer'le sözlü olarak tartışan grup polis ekiplerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaştı. Aradan geçen birkaç saat sonra tekrardan büfenin önüne gelen saldırganlar, büfeye pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada büfenin önünde duran 6 çocuk babası Tamer'le beraberindeki 2 genç tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Silahlı saldırıda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Tamer ile 2 genç yalanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan büfe sahibi Tamer ve yaralı 2 genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tamer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken saldırıda yaralanan 2 gencin tedavisi sürüyor.

5 şüpheli gözaltında

Tamer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Saldırganları yakalamak için araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tamer'in cenazesi Oğuzeli ilçesine bağlı Duruköy Mahallesi'nde defnedildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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