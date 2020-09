DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü

GAZİANTEP'te, Yüksel-Mehmet K., oğullarının kavga ettiği komşularının 10 yaşındaki oğlu Muhammet Uğur K.'yi yaşadıkları aprtmanın garajında tekme tokat dövdü. Yüksel K.'nin saçını tutup tokatladığı çocuğun yüzüne, Mehmet K. terlikle vurdu. Dakikalarca süren dayak, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Darp olayı, dün akşam Akkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Emine-Kemal K. çiftinin oğulları Muhammed Uğur K.'nin sürdüğü bisiklet komşularının oğlunun bisikleti ile çarpıştı. İki çocuk kavga etti. Daha sonra Muhammed Uğur K., bisikletini bırakmak için evlerinin bulunduğu apartmanın garajına gitti. Ancak burada, kavga ettiği çocuğun annesi Yüksel K. ile babası Mehmet K. tarafından tekme tokat dövüldü. Yüksek K. yere düşen çocuğu saçından tutup, tokatladı. Mehmet K. da çocuğun ayağından aldığı terliği yüzüne vurdu. Dakikalarca süren dayak işten dönen anne Emine K.'nın oğlunu kurtarmasıyla son buldu. Aile, oğullarını hastanaye götürüp, darp raporu aldıktan sonra polise şikayetçi oldu.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM'Dayak olayının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izleyemediğini söyleyen Emine K., "Akşam işten geldiğim sırada küçük kızım kapıda bana 'ağabeyimi dövüyorlar' dedi. Bisikletle bahçede oynarken iki arkadaş çarpışmışlar. Arkasından da çocuklar kavga etmişler. Diğer çocuk annesine haber vermiş. Benim oğlum, düştüğü için bisikletini koymak için garaja gidiyor. O anda diğer çocuğun annesi-babası içeri girerek, oğlumu darbediyorlar. Küçük kızım olayı görüp, komşulara sesleniyor, beni görünce bana da söyledi. İçeri girdiğimde çocuğumu darbediyorlardı. Ayırmak için girdim beni de darbettiler. Sesimizi duyan komşular beni ve oğlumu kurtardı. Beni duvara vurdular. Kadın oğlumdan sonra beni saçlarımdan tutarak sürükledi. Geldiğimde çocuğum yerde yatıyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bizi aralamaya gelen kişilere de saldırdılar. Durumdan şikayetçiyiz. Bunu biz yaşadık, diğer aileler yaşamasın. Polisler görüntüleri almaya geldiğinde ben o ana bakamadım" diye konuştu.'BİLİNCİMİ KAYBETTİM'Başında ve sırtında darp izleri bulunan Muhammet Uğur K. da "Arkadaşımla ilk önce tartıştık, ben olayı uzatmadım. Çocuk uzatınca annesi koşarak geldi. Küfür etti. Sonra evlerine çıktılar. Ben de garaja bisikletimi koydum. Annesi ve babası bir anda beni karanlıkta darbettiler. Kafama bir şeyle vurunca bilincimi kaybettim. Ayağa kalkıp sersemleyerek dışarı çıktığımda annemi darbediyorlardı. Sırtımda ve göğüs tarafımda ağır bir morluk var. Başımdan darbeler aldım" dedi. Olay müdahale eden komşular ise ailenin kendi çocuklarına zarar vermesinden korktuklarını, aynı ortamda bulunmak istemediklerini ifade ettiler.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIApartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, Muhammet Uğur K.'nın bisikletini garaja bıraktığı sırada Yüksel K. ve Mehmet K.'nın yüzü ile kafasına terlikle vurduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleriÇocuğun darp edilmesi- Ayakkabı ile vurulmasıEmine K., ile röpMuhammed Uğur K., ile röpKomşu ile röp Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma

ESKİŞEHİR'deki bir hastanede maskesi çene altındayken, koruyucu elbisesi ve eldiveni olmadan koronavirüs testi yaparken görüntülenen personel hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de bir hastanede koronavirüs testi yapan personel, koronavirüs testi yaparken maskesini çene altına indirip, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmadı. Hasta yakınlarından biri hastane personeline 'Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun' diye tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Hasta yakını tarafından bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerde hasta yakını test yapan personele, "Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun. Hasta haklarına da şikayet ettim. Hala da milleti tehdit ediyorsun. Ben evde çocuklarımın yanına girerken, elbiselerimi değiştiriyorum. Ben dışarda maskemi indirdim diye 900 lira ceza yiyorsam, senin böyle çalışman bütün milli servete de yazık. Ne önlük var, daha yeni eldiven taktın" dedi. Test yapan personel ise tartışma sırasında eldiven takarak, kronik rahatsızlığı olduğunu ve 6 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyerek, "6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum. Şeker tansiyon hastasıyım, ben kronik vakayım. Buraları çamaşır suyu ile temizlettim" diye cevap verdi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIHastane yönetimi, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından personelle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cep telefonu görüntüleri-Personelle hasta yakını tartışması

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

Gençlerin sokak ortasında yumruklu kavgası kamerada

AĞRI'da iki grup arasında çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Kavga, bugün Nevzat Güngör Caddesi'nde yaşları 17 ila 23 arasında değişen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gençlerden birisi ise yerde yatan kişiye uçarak başına tekme atması yürekleri ağza getirdi. Kavgaya tutuşan gençler, koronavirüs ve sosyal mesafeyi hiçe saydı. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılan taraflar, polis gelmeden olay yerinden ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gençlerden birisinin yerde yatan kişiye uçan tekme atması -Kavgayı ayırt etmek isteyenler -Kavgayı izleyne vatandaşlar

Haber - Kamera: AĞRI,

Ağabeyini öldürüp, yeğenini yaralayan zanlı tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada ağabeyi Ali Özcan'ı (54) silahla vurarak öldürüp, yeğeni Muhammet Özcan'ı da yaralayan Ali Rıza Özcan (39), tutuklandı. Olay, dün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çiftlikte meydana geldi. Ali Rıza Özcan ile Ali Özcan (54) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Ali Özcan'ın oğlu Muhammet Özcan da dahil oldu. Ali Rıza Özcan üzerinde taşıdığı silahı çekip, Ali Özcan ile yeğeni Muhammet Özcan'a ateş etti. Ardından da çiftliğin yanındaki samanlığı ateşe verdiAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Muhammet Ö. ise İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan Ali Rıza Özcan, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Samanlıkta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şüpheli Ali Rıza Özcan bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Tunceli'de kayıp 2 kardeşi arama çalışmalarında 6'ncı gün

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Dün bölgede bulunan kan izlerinden alınan örnekler de DNA testi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti.Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KAN İZİNE RASTLANDI Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve gönüllülerden oluşan 300 kişinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında dün, Aydemir kardeşlerinin araçlarını park ettiği bölgede, Munzur Nehri kıyısındaki bazı taşların üzerinde kan izlerine rastlandı. Bölgeye gelen jandarma kriminal ekibi, kandan örnekler alarak kayıp kardeşlere ait olup olmadığının tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.'TEK TEMENNİMİZ OĞULLARIMIZIN BİZLERE KAVUŞMASI'Arama çalışmaları, bugün 6'ncı günde de devam ederken, çalışmaları takip eden baba MuhittinAydemir, oğullarının bulunması için herkesten dua beklediğini söyledi. Aydemir, oğullarının terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Kayıp iki oğlum da evlidir. Bozkurt'un 3 çocuğu, Mehmet'in 1 çocuğu var. İki oğlumun buraya geleceğinden haberim vardı. Zaten iki hafta önce buradaki bir vatandaş ile birlikte buraya gelip sarımsak toplamışlardı. Kaybolmadan önce de bana gelip burada sarımsak toplayacaklarını söylemişlerdi. Bu kez ikisi tek başına gelmiş sarımsak toplamaya. Bu bölgenin yabancısı ikisi de. İki oğlum buraya geldikten sonra telefon çekmediği için irtibatımız kesildi. Gece boyu haber alamadık. Akşam namazından sonra telefonları açılmayınca biz durumdan şüphelendik ve jandarmaya bildirdik. Şu an arama çalışmaları eksiksiz devam ediyor, hiçbir sorun yok. Havadan helikopter, İHA ve karadan herkes arama çalışması yapıyor. Arama çalışması yapan herkese çok teşekkür ederim. Şu ana kadar devletimiz hep yanımızda oldu, bütün sorunlarımızla ilgilendiler. İlk anlarda en çok suya düşmüş diye kuşku duyduk. Bugün Van ve Diyarbakır'dan gelen jandarma sualtı arama ekipleri bir şey bulamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Artık ümitlerimiz tükenmiş durumda. Artık oğullarımın dağda örgüt üyelerine denk gelmiş ve onlarda kaçırmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey varsa bundan kimsenin faydası olmaz. Çocuklarım garibandır ekmek parası için çalışmaya gelmişler buraya. Herhangi bir örgütle asla bir bağlantıları yok. Tek temennimiz 2 oğlumun bir an önce gelip bizlere kavuşmasıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Munzur nehrinde JAK timlerinin arama çalışmalarıBölgede arama çalışmalarına katılan ekiplerBölgeye gelen mobil iletişim sağlayan Baz istasyonu araçlarının çalışmalarıBaba Muhittin Aydemir'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

=========================== Şırnak'ta PTT binasında soygun tatbikatı

ŞIRNAK PTT Baş Müdürlüğü'nce polis, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve PTT çalışanlarından oluşan 80 kişiyle soygun ve deprem tatbikatı yapıldı. Soygun tatbikatında senaryo gereği, PTT şubesine gelen silah kişi, personelden kasadaki parayı çıkarmasını istedi. Soygun girişimi ardından şube binasına gelen müzakereci polis, soyguncuyu ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi.

? Deprem tatbikatında ise oluşan göçüğün altında kalan yaralılar, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, tedavileri için sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Tatbikatta itfaiye ekipleri ise depremin ardından çıkan yangını yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.

Şırnak PTT Başmüdürü Faik Öz, amaçlarının çalışanlarını her türlü olumsuzluğa hazırlamak olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bugünkü tatbikatımızın amacı yangın, sel, deprem, sabotaj gibi birtakım olaylara karşı herkesin görev ve sorumluluğunu bilmesidir. Allah göstermesin böyle bir durumda ne yapması gerektiğini öğrenmesini amaçlıyoruz tatbikatlarımızla. Bu tür tatbikatları her yıl PTT olarak yapıyoruz. Amacımız buradaki arkadaşlarımızın zararını en aza indirmek. Bu tür sabotajlardan, doğal afetlerden kurtulma yollarını en pratik şekilde öğrenip, öğretmek amacındayız."