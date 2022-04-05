Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

05.04.2022 17:58
Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kentteki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Metamfetamin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir evde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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