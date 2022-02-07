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Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı

07.02.2022 11:49
Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.

Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bir eve düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, evin sahibi M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime götürüldü.

Ev sahibi M.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep, Şahinbey, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir evde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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