İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir adresten 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 500 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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