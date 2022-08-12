Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı

12.08.2022 12:30
Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP'te, bir eve düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla getirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te, bir eve düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla getirilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri evde zorla tuttuğu belirtilen M.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girişleri sağlanan yabancı uyruklu 13 kişinin bir evde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kaçak göçmenlerin tutulduğu belirlenen merkez Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yurda geçişlerini ve evde tutulmalarını organize ettiği iddia edilen ev sahibi M.S., gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


YORUMLAR
500
SAKARYA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA SAKARYA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA Kablo çalarken suçüstü yakalandı Kablo çalarken suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:40 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement