Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

04.07.2023 13:56

Gaziantep'te bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında tahliye edilen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edilirken, yangından etkilenen 10 işçi hastanede tedavi altına alındı.

DEPO BÖLÜMÜ YANMAYA BAŞLADI

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

İşte yanan fabrikadan görüntüler:

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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