Üye Girişi
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi - Son Dakika

Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

11.01.2022 11:47
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi.

Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi. Hemen bankaya giden işadamı Karahan, dolarların bankadaki sayma makinesinden tekrar geçmesi üzerine ise ikinci şoku yaşadı. Yaşanan olay bu kadar da olmaz dedirtirken, polis Karahan'ın şikayeti üzerine parayı kriminal laboratuvarda incelemek üzere el koydu.

Gaziantep'te tekstil işiyle uğraşan Cuma Karahan, iki ayrı arkadaşına olan borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir katılım bankasındaki döviz hesabından bin 850 dolar çekti. Çektiği paraları teslim alan Karahan, daha sonra o paraları borçlu olduğu arkadaşlarına ödedi. Toplam 750 dolarlık borcunu alan Karahan'ın arkadaşlarından birine, dolarları bozdurmak için gittiği döviz bürosunda 100 doların sahte olduğu ve para makinesinden geçmediği söylendi. Durumdan haberdar olan Cuma Karahan, paraları alarak hemen bankaya koştu. Bankada tekrar kontrol edilen paranın makineden bir kez daha geçmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Karahan, polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine kontrol edilen paranın bin 100 dolarlık kısmında da 100 dolar sahte çıktı. Yaşanan olay sonrası ne yapacağını şaşıran Karahan, parayı aldığına dair kayıtlar ile paraların seri numaralarının bulunduğunu belirterek, başka kişilerin de mağdur olmaması için işin peşini bırakmayacağını söyledi.

"BANKADAN ÇEKTİĞİM DOLAR SAHTE ÇIKTI"

Yaşadığı ilginç olayı anlatan iş adamı Cuma Karahan, "Bir ödemem için 15 yıldır çalıştığım bankaya giderek döviz hesabımdan bin 850 dolar çektim. Bin 100 dolar birine, 750 dolar da başka birine ödemem vardı, bunları ödedim. Ödeme yaptığım arkadaşlarımdan biri kendisine TL lazım olunca parayı bozdurmak için döviz bürosuna gidiyor ve parayı bozdururken 750 doların içerisinde 100 dolar sahte çıkıyor. Bunun üzerine arkadaşım beni arayarak durumu anlattı. Ben de ona böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve parayı bankadan aldığımı söyledim. Sonrasında da bankaya gittik ve sahte para bankadaki para makinesinden yine geçti. O yüzden banka durumu kabul etmiyor. Yani ben 15 yıldır aynı bankanın müşterisiyim, kalpazan değilim dedim. Parayı aldığıma dair kayıtların hepsi de var, banka dökümleri var. Sonrasında bankaya polis çağırdık ve sonrasında karakola gittik ve şikayette bulunduk. Karakolda bizden paranın diğer kısmını istedi. Ben de diğer arkadaşımdan paranın bin 100 dolarlık kısmını istedim. O parayı getirince dövizciye kontrol ettirdik ve onun içinde de 100 dolar sahte çıktı" dedi.

"MEMURLAR BİZİ BANKA MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜRMEDİ"

Olay sonrası tekrar bankaya gittiklerini ve sahte doların bankadaki para sayma makinesinde bir kez daha geçtiğini söyleyen ve memurların kendilerini banka yetkilileriyle görüştürmediğini iddia eden Karahan, "Sonrasında da şikayette bulunduk ve durumu bankaya ilettik. Bankadaki memurlar bizi hiçbir şekilde banka müdürü ile de görüştürmedi. Yani bizim amacımız mağduriyetimizin giderilmesi ve başka insanların böyle bir mağduriyet yaşamamasıdır. Zaten paralar kriminal incelemeye gönderildi. Polise teslim ettik. Bu dolarları 3-4 ayrı dövizciye gösterdik ve onlar da kesin sahte dedi. Biz bankaya ve müşteri hizmetlerine gerekli şikayetlerde bulunduk. Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Yani dövizcideki para makinesinden geçmeyen para bankadaki makineden geçiyor. Şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Hiç beklemiyordum" şeklinde konuştu.

"ARTIK BANKADAN PARA ALIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIM"

Bu olay sonrası daha dikkatli olacağını ve bankadan aldığı paraları özellikle kontrol edeceğini vurgulayan iş adamı Cuma Karahan, "Bankadan aldığım para sahte mi diye hiç aklıma gelmezdi ama böyle bir şey yaşadık. Artık bankadan para alırken bile çok dikkatli olacağım. Çünkü şuan hiçbir şeyi ispat edemiyorum" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

YORUMLAR
500

Gaziantep, dolar, Döviz, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi - Son Dakika


Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları         
13:04
Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak         
12:56
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement