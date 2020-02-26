Gaziantep'te bir genç öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te bir genç öldürüldü

6 saat önce

Gaziantep'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir genç öldürüldü, System.String[]

Gaziantep'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde görevli bekçiler, 8. Cadde'de hareketsiz yatan birini fark etti. Bekçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince, darbedilip tüfekle yaralandığı tespit edilen genç, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Durur (17) olduğu belirlenen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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