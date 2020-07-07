Gaziantep'te bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve mesafe cezası - Son Dakika

Gaziantep'te bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve mesafe cezası

- Gaziantep'te bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve mesafe cezası Günlerdir vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken Gaziantep'te, bir günde 2 bin 81 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

- Gaziantep'te bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve mesafe cezası

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GAZİANTEP - Günlerdir vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken Gaziantep'te, bir günde 2 bin 81 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te, aynı gerekçe ile bir günde 2 bin 81 kişiye daha ceza yazıldı. Kentte, 6 Temmuz 2020 günü il genelinde toplam 2 bin 81 şahsa, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da son haftalarda vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmıyor. Caddelere akın eden vatandaşların çoğunluğu sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maske takmayan ve maskelerini çenesinin altına kadar indiren vatandaşlar dikkat çekiyor.

Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziantep'te bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve mesafe cezası - Son Dakika
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