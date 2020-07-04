Gaziantep'te bir günde 5 bin 3 araç denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'te trafik polisleri, sürücü ve yayaların can güvenliğini korumak için bir günde 5 bin 3 aracı denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetlemelerde, alkollü ve uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanmaktan 4, kırmızı ışık ihlalinden 7, hız ihlalinden 201, hatalı park etmekten 149, ışık donanımı veya aykırı araç kullanmaktan 9, hatalı şerit değiştirmekten 12, çevreye rahatsızlıktan 9, korsan taşımacılık yapmaktan 2, trafik kuralları ihlalinden 267 olmak üzere 660 sürücü ve araç plakasına işlem yaptı.

Ekipler, 103 aracı trafikten men ederek, 5 sürücü belgesine el koydu.