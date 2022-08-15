Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 09:43

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 kilo 549 gram eroin ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 kilo 549 gram eroin ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 282 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 37 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Ağustos 2022 tarihlerinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yaptı.

Çok miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 549 gram eroin, 464 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 282 gram esrar, 280 adet uyuşturucu hap, 90 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 4 adet tüfek ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

282 şüpheliden 37'si tutuklandı

Operasyonlarda toplam 282 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 282 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı. Diğer 245 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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