Gaziantep 'te bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 kilo 549 gram eroin ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 282 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 37 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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