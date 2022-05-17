Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

17.05.2022 09:42
Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te emniyet tarafından son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında toplam 205 kilo 590 gram çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te emniyet tarafından son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında toplam 205 kilo 590 gram çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda göz altına alınan 403 kişiden 37'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında çok sayıda narkotik operasyonu yaptı. Çok sayıda adrese yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 201 kilo 289 gram esrar, 4 kilo 301 gram metamfetamin (Ateş Buz), 232 gram eroin, 154 gram sentetik kannaboid (Bonzai), 77 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 4 adet tüfek ele geçirildi.

403 şüpheli şahıstan 37'si tutuklandı

Operasyonlar sonucunda toplam 403 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Yasal işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 37'si tutuklanırken, 366 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bir haftada 205 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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