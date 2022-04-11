Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

11.04.2022 12:30
Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te son bir haftada yapılan operasyonlarda 3 bin litre kaçak akaryakıt, 7 bin 537 paket kaçak sigara ile çok sayıda tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te son bir haftada yapılan operasyonlarda 3 bin litre kaçak akaryakıt, 7 bin 537 paket kaçak sigara ile çok sayıda tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 47 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt, 7 bin 537 paket kaçak sigara, 24 adet tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet şarjör ve 129 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda toplam 47 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaçak Sigara, Akaryakıt, Gaziantep, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir haftada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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