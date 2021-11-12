Gaziantep'te bir hasta yakını doktorun kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Gaziantep'te bir hasta yakını, aile sağlığı merkezindeki doktorun kendisini darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Cafer T, babası Mehmet T'yi iğne yapılması için Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Abdülkadir Konukoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

C.T, enjeksiyon odasının steril olmadığını iddia ederek söz konusu sağlık merkezinde görevli doktor C.Y'ye şikayette bulundu.

Daha sonra enjeksiyon odasına geçen ve cep telefonuyla görüntü çeken C.T, iddiaya göre C.Y. tarafından darbedildi.

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan C.T, emniyete giderek şikayetçi oldu.