Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir hastanın "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle ilgili, "Hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır.

Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama, System.String[]

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir hastanın "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle ilgili, "Hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 52 yaşındaki S.İ'nin öksürük ve solunum güçlüğü şikayetiyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın semptom ve klinik muayene bulgularına göre, H1N1 enfeksiyonu olabileceği düşünülmüş, hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır. Hasta izolasyon odasında gözetim altına alınarak antibiyotik ve antiviral tedaviye başlanmıştır.

Hastanemiz acil servisi ve diğer servislerde sağlık hizmetini aksatacak bir durum söz konusu değildir."

İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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