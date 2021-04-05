Gaziantep'te bir hastanın karnındaki 20 kilogram tümör ameliyatla alındı - Son Dakika

Gaziantep'te bir hastanın karnındaki 20 kilogram tümör ameliyatla alındı

05.04.2021 16:07
Gaziantep'te bir hastanın karnındaki 20 kilogram tümör ameliyatla alındı, System.String[]

Gaziantep'te 55 yaşındaki hastanın karnında büyüyerek 20 kilograma ulaşan tümör ameliyatla alındı.

Gaziantep'te 55 yaşındaki hastanın karnında büyüyerek 20 kilograma ulaşan tümör ameliyatla alındı.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir karın ağrısı ve bulantı şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastaneye başvuran 55 yaşındaki Mehmet Hanifi Bakırcı'nın karnında tümör tespit edildi.

Yapılan ameliyatın ardından 20 kilogram ağırlığındaki tümörden kurtulan Bakırcı'nın onkolojik tedavisi devam edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık, karnın arka duvarından kaynaklanan liposarkom denilen tümörü saptadıklarını, tanının geç konulması nedeniyle tümörün büyüdüğünü belirtti.

Hastaların genellikle ağrı, karında büyük şişlik ve diğer organlara basıya bağlı bulgularla geldiğini dile getiren Balık, "Bu tümörlerin nispeten sağ kalımı kötüdür. Cerrahi olarak geniş¸ bir eksizyon ile temizlenenlerde sağ kalım oranları yüzde 60'lara kadar çıkabilmektedir. Cerrahi, bu tümörlerde bazen imkansız olmasına rağmen, tam etkili bir kemoterapi veya radyoterapinin olmaması nedeniyle en etkin tedaviyi oluşturmaktadır. Ancak önemli damarlara ve organlara yakınlığı sebebiyle tümörün tamamen cerrahi çıkarılması zor olabilir. Bu durum tedaviyi zorlaştıran en önemli faktördür." ifadelerini kullandı.

Mehmet Hanifi Bakırcı da şimdiye kadar pek çok doktora başvurduğunu ancak tümörün büyüklüğü nedeniyle kimsenin kendisine ameliyat etmeye cesaret etmediğini bildirdi.

Karnındaki ağrıların dayanılmaz olduğunu dile getiren Bakırcı, şunları kaydetti:

"Tümörün iç organlara yapışık durumda olması nedeniyle ameliyatı riskli olduğu söylendi. Son olarak Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine geldim. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetimindeki Doç. Dr. Mesut Gül, Op. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik'ten oluşan ekip tarafından ameliyat edildim. Üzerimden büyük yük kalktı. Beni bu eziyetten kurtaran doktorlara çok teşekkür ederim."

Genel Cerrahi, Gaziantep, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te bir hastanın karnındaki 20 kilogram tümör ameliyatla alındı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te bir hastanın karnındaki 20 kilogram tümör ameliyatla alındı - Son Dakika
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