Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Gümrük kaçağı sigara ve kol saatleri ele geçirildi

Gaziantep'te bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 99 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamet ve bir araca yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı.

Kaçak sigaralar araç iç lastiğine gizlenmiş

Operasyon sırasında dedektör köpeklerin de desteğiyle ikamet ve araçta yapılan aramalarda araç iç lastiğine gizlenmiş halde 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 99 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP