Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

28.07.2022 18:23
Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir ikamet ve iş yerine yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 125 gram metamfetamin ile bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te bir ikamet ve iş yerine yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 125 gram metamfetamin ile bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet ve iş yerine yönelik narkotik operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 2 kilo 125 gram metamfetamin (ateş-buz), bin 400 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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