Gaziantep'te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptığı aramada, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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