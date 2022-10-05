İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde bir kişinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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