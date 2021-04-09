Gaziantep'te bir iş yerindeki çelik kasadan 200 bin lira çalan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde bulunan çelik kasayı açarak 200 bin lira çaldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çelik para kasasında yer alan 200 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, parayı çaldığı değerlendirdiği iki zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki şüphelinin iş yeri kapısının üstünden atlayarak işletmeye girmesi yer alıyor.