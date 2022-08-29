Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

29.08.2022 17:14
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan A.K'yi, çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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