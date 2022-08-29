Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan A.K'yi, çalıntı malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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