İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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