Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

06.09.2022 10:07
Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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