Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.09.2022 16:17
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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