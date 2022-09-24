İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit edip firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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