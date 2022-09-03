Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

03.09.2022 20:26
Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, tehdit olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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