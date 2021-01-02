Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

02.01.2021 19:32
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Gaziantep'te 24 yaşındaki Özlem K., 6 aylık bebeğiyle birlikte yaşadığı evde karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Gaziantep'teki olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.'nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

BEBEĞİNİN YANINDA KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.'yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Özlem K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR MI YOKSA BİRİ TARAFINDAN MI VURULDU?

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis evde bir tabanca bulurken, Özlem K.'nın intihara mı kalkıştığı yoksa birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.

Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kadın, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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