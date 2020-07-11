Gaziantep'te bir kadını zorla alıkoyan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kadını zorla alıkoyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki evde zorla alıkonulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 1 mermi, bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan işlem başlatıldı.