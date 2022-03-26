Gaziantep'te bir kişi 5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurunda bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te bir kişi 5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurunda bulundu

26.03.2022 17:44
Gaziantep'te bir kişi 5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurunda bulundu

Gaziantep'te yaşayan Murtaza Sucu (74), zeytinyağı satmak istediği kişilerce dolandırıldığı; bu kişilere 5 milyon 100 bin lira değerindeki araba ve arsasını kaptırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'te yaşayan Murtaza Sucu (74), zeytinyağı satmak istediği kişilerce dolandırıldığı; bu kişilere 5 milyon 100 bin lira değerindeki araba ve arsasını kaptırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sucu, AA muhabirine, sosyal medya üzerinden sattığı 500 kilogram zeytinyağını almak isteyen kişilerle iletişime geçtiğini ve parasını almadan ürünleri sattığını anlattı.

Daha sonra bu kişilerle 2021 model aracı ve 13 dönüme yakın arazisi için de pazarlık yaptığını ve noterde devir işlemlerini yaptığını belirten Sucu, hem zeytinyağının hem otomobilinin hem de arazisinin parasını alamadığını iddia etti.

Mal varlıklarının devrinden sonra sattığı kişilere ulaşamayan Sucu, avukatı aracılığıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Satış yaptığı kişilere güvendiği için bu olayın başına geldiğini belirten Sucu, "Sonra avukata gittim, avukatım savcıya verdi. Konu mahkemeye gitti, hakim tedbir araziye ve arabanın satışını durdurdu. Şu an beklemedeyim. Bunu bu şekilde bırakacak değilim, devlete sığınıyorum." dedi.

Sucu, 45 yıllık gelirinin ve emeğinin yok olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hatalara düştüm, başka vatandaşların bu sorunu yaşamamaları için konuşuyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. ya paramı ya da malımı getirecekler. Üzgünüm, bitmişim ben. Bu konudan dolayı kilo verdim, uyuyamıyorum. Aklıma geldikçe terliyorum. Bu kişilerin sabıkaları da çoktur. 22 bin lira değerindeki zeytinyağının yanı sıra 2021 model otomobil ve 13 dönüme yakın arazimi aldılar."

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Gaziantep, Otomobil, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişi 5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurunda bulundu - Son Dakika


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