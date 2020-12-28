Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı

28.12.2020 21:55
Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir camide bulunan yardım kasasını çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir camide bulunan yardım kasasını çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişinin camiye girdiğini görünce gerekli kontrolleri yapmak istedi.

Camiye giren polis ekipleri, şüpheliyi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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