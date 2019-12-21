Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. H1N1 virüsü şüphesi üzerine hastaya maskeli görevliler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı gibi şikayetlerle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlandı. Görülen belirtiler üzerine ise hastane alarm durumuna geçti. Belirtilerin ardından hastane personeli maske ve eldiven kullanırken, hastalığın görüldüğü kadın ise gözlem altına alındı. Hastalığın başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken hastalığın kaynağının tespiti için çalışma başlatıldı.

"GÖREVLİLER ANİDEN MASKE TAKMAYA BAŞLADI"

H1N1 virüsünün tespit edildiği dakikalarda hastaneye iğne vurulmaya gelen Bekir Özdemir isimli bir vatandaş ise, "Ben de hastanede içerideydim. İğne vurulmaya gelmiştim. O anlarda bir hastada domuz gribi şüphesi olduğu söylendi. Doktorlar, hemşireler birden maske takmaya başladılar. Umarım öyle bir şey yoktur ya da varsa da büyümeden gerekli önlemler alınır" diye konuştu

(İHA)

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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