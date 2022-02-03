Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan Hamit K'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve giren polisler, Hamit K'yi bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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