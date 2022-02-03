Üye Girişi
Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

03.02.2022 12:48
Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan Hamit K'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren polisler, Hamit K'yi bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500

Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:15 Bilim Kurulu Üyesi Şener: Bu ayın sonuna doğru hızlı düşüş bekliyoruz
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement