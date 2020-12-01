Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı

Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı