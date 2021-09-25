Gaziantep'te bir kişinin boşandığı eşi ile anne ve babasını darbettiği iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te boşandığı eşi tarafından darbedildiğini öne süren kadın ile anne ve babası jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde oturan engelli İbrahim K'nin evine kızı Zeliha K'den (26) boşanan E.K. geldi.

Bu sırada E.K. ile aile fertleri arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine E.K'nin, İbrahim K. ve eşi Elmas K. ile Zeliha K'yi darbettiği öne sürüldü.

Mahalle sakinlerinin müdahalesinin ardından E.K. olay yerinden ayrıldı, İbrahim K. ve ailesi de jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Bu arada, Zeliha K'nin boşandığı eşi E.K. hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.