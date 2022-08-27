Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Göztepe Mahallesi 'nde bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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