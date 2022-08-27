Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

27.08.2022 12:55
Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 22 suç kaydı bulunan M.B'yi yakaladı. Şüphelinin beyanı üzerine telefonu sattığı ve 39 suç kaydı bulunan A.K. de gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada, gasbedilen cep telefonu, ruhsatsız 2 silah ve 2 tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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