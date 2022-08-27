Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 22 suç kaydı bulunan M.B'yi yakaladı. Şüphelinin beyanı üzerine telefonu sattığı ve 39 suç kaydı bulunan A.K. de gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramada, gasbedilen cep telefonu, ruhsatsız 2 silah ve 2 tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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