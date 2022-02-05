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Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

05.02.2022 16:16
Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde ikamet eden Hamit K'nin evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda tespit ettiği 4 şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde ikamet eden Hamit K, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

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Cinayet Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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