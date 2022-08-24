İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde M.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin Ö.U. olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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