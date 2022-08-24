Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde M.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin Ö.U. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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