Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da Barak Mahallesi'nde M.M.K'nin silahla öldürülmesi, M.K'nin de yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Gaziantep 'te silahla bir kişiyi öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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