Gaziantep'te bir kişiyi sopayla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişiyi sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı, firari 5 şüpheli aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 29 Aralık'ta ilçedeki kafeteryada sopayla bir kişinin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırma ve incelemesinin ardından gözaltına alınan iki zanlıdan E.A. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.