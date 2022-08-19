Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

19.08.2022 12:15

Gaziantep'te bir kuaförde tıraş olan müşteri, çırağın 5 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Gaziantep'te bir kuaförde tıraş olan müşteri, çırağın 5 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar kameraya yansırken, telefonu çalan hırsızın kuaförden çıkarken selam vermesi pes dedirtti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Şahinbey ilçesine bağlı Alleben Mahallesi'ndeki bir kuaförde yaşandı. Akşam saatlerinde kuaförde tıraş olan bir müşteri, çırağın kasada şarjda olan cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre kuaförde oyalanan müşteri, çırağın temizlik yapmasını fırsat bilerek cep telefonunu eşofmanının arka cebine koydu. Rahat tavırlarla kuaförden çıkan müşterinin hareketlerinden şüphelenen çırak, telefonun yerinde olmadığını görünce koşarak müşterinin peşine düştü.

Hırsızdan pes dedirten hareket

Müşterinin cep telefonu hırsızlığını iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Çırağın cep telefonunu çalan hırsızın, kuaförün önünde oturan iş yerine sahibine selam vermesi görüntüye yansırken, telefonu çalınan çırağın hırsızın peşinden koşarak çıkması da görüntüde yer aldı.

Koşarak hırsızı yakalayan çırağın cep telefonunu geri aldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement