Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı - Son Dakika
Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı
30 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle ile 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle ile 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
İlçe merkezinde 98 kişinin yaşadığı 21 ev ile bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı Aşağıçardak Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine karantinaya alınan yerler giriş çıkışa kapatıldı.
Öte yandan, Nizip Belediyesince bölgeye 1000'er sabun ve maske gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:42 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi