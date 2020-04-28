Gaziantep'te bir mahallede korona karantinası - Son Dakika

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Gaziantep'te bir mahallede korona karantinası
6 saat önce
Gaziantep'te bir kişide korona virüs tespit edilen mahalle karantina altına alındı.
Gaziantep'te bir kişide korona virüs tespit edilen mahalle karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Dülük Mahallesi'nde yaşayan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 bin kişilik mahallede ikamet eden kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi ile yaşayan 2 yakını da hastaneye kaldırıldı. Mahallede korona virüs tespit edilmesinin ardından Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Dülük Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verdi. Alınan kararın ardından gece saatlerinde mahallenin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Vatandaşların sokağa çıkmamalarının istendiği mahallede yaşayanların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılayacak. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:13 Kaynak: İHA
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