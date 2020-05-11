Gaziantep'te bir mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te bir mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te merkeze bağlı kırsal Sam Mahallesi'ne korona virüs salgını nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Gaziantep'te, 6 bin nüfuslu kırsal Sam Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle 14 süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sam Mahallesi'nde oturan ve hastaneye kaldırılan bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması ve ailesinden 5 kişinin daha virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Yaklaşık 6 bin nüfusu olan mahalle, yaşanan gelişmelerin ardından bulaş riski de göze alınarak Şehitkamil İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallenin girişlerinde polis ekipleri barikatlarla önlem alırken, mahalleye giriş yapmak isteyenlere ise izin verilmedi.

Mahalleden çıkış yapmak isteyen araçlar ise geri gönderildi.