Gaziantep'te bir motosiklette 28 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te durdurulan bir motosiklette 28 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Küllü Mühallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.R.T. idaresindeki 21 AAG 544 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosiklette arama yapan ekipler, narkotik köpeği "Tamir"in desteğiyle 28 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.