Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

25.08.2022 11:10
Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo ve muhtelif malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo ve muhtelif malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında daha önce iş yerleri ve evlerden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen zanlıların yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif eşyaların bir okuldan çalındığı belirlendi.

Ekipler, şüpheli 2 kişiye kurum ve iş yerinden hırsızlık ile polise mukavemet suçundan yasal işlem yaptı.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin okulun kapısında beklediği diğerinin ise okul duvarından çıkarak bakır kabloları söktüğü görülüyor.

Ekiplerin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin suçlarını kabul ettiği ve polisleri hırsızlık yapılan okula götürerek olayı anlattıkları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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