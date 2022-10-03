İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde görev yapan bekçiler, bir okuldan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli M.B.B'yi suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA

Karacaahmet, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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