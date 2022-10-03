Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

03.10.2022 13:12

Gaziantep'te bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde görev yapan bekçiler, bir okuldan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli M.B.B'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan kimlik sorgulamasında 19 suç kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının okul bahçesinde yakalanıp gözaltına alınması bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Karacaahmet, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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