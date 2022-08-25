Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı

25.08.2022 12:26

Gaziantep'te bir okulun klima kablolarını çalan 2 şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bir okulun klima kablolarını çalan 2 şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. 2 şüphelinin kabloları çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan çalışmalarda, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şüpheli şahsın yapılan kontrollerinde yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif malzemeleri bir okuldan çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kabloları çalma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir hırsızın klima kablolarını sökmek için yukarı tırmandığı diğerinin ise aşağıda kabloları kestiği görülüyor.

Şüphelilerin ikametten ve iş yerinden hırsızlık suçlarından kayıtları bulunduğu tespit edilirken, 2 şüpheli şahıs iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile görevli memura mukavemet suçlarından haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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