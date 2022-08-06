Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı

06.08.2022 15:38
Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te, bir oto uygulama ve yıkama merkezine acil lavabo ihtiyacı için girerek çalışma ofisindeki bilgisayarı çalan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, bir oto uygulama ve yıkama merkezine acil lavabo ihtiyacı için girerek çalışma ofisindeki bilgisayarı çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıyan ve olay sonrası çaldığı bilgisayarı halk otobüsünde kontrol ettiği görüntüleri ortaya çıkan V.B. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz Cuma günü Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ndeki oto uygulama ve yıkama merkezinde meydana gelen bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, erken saatte iş yerine gelerek çok acil lavabo ihtiyacı olduğunu söyleyen ve lavabo ihtiyacını gidermek için yukarı çıktığında çalışma ofisinde bulunan bilgisayarı çalan kişinin V.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Çaldığı bilgisayarı halk otobüsünde kontrol etmiş

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıyan ve olay sonrası çaldığı bilgisayarı halk otobüsünde kontrol ettiği görüntüleri de ortaya çıkan V.B. isimli şüpheli şahıs, yer tespiti sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sağlık kontrolünün ardından adli mercilere sevk edildi. V.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Olay, 22 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir oto uygulama ve yıkama merkezinde yaşanmıştı. İddiaya göre, erken saatte iş yerine gelen genç bir şahıs, çok acil lavabo ihtiyacı olduğunu söylemiş ve ihtiyaç gidermek için üst kata çıkan şüpheli şahıs, lavaboya giderken kapısı açık çalışma ofisine girerek masada duran bilgisayarı çalmıştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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